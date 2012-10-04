Песков: президент не намерен прислушиваться к рекомендациям ПАСЕ

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4 октября 2012, 12:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Кремле не считают уместными рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы по демократизации системы власти в России и не намерены к ним прислушиваться. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Так он прокомментировал резолюцию ассамблеи, содержащую призыв к Владимиру Путину "не усиливать авторитарный характер системы, а демократизировать ее". В резолюции ПАСЕ также выражалась обеспокоенность в связи с принятыми законами о клевете, об интернете и поправками к закону об НКО.