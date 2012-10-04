Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Центризбирком укажет наблюдателям место на избирательном участке

4 октября 2012, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Вести.
Кадр Вести.

Центральная избирательная комиссия России теперь будет регулировать расположение наблюдателей на выборах, начиная с предстоящих. Так, место для съемки будет указывать председатель комиссии, передала пресс-служба ЦИК РФ.

При этом не должна нарушаться тайна голосования, также нельзя будет наблюдать за волеизъявлением избирателей - запретят снимать в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней, списки избирателей крупным планом, также изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра.

Отметим, ранее действовало только требование соблюдать конфиденциальность во время голосования, но не говорилось о специальном месте для снимающих.

"АН" писали, что накануне ЦИК России направила в региональные избиркомы модельный закон о порядке отзыва губернаторов для обсуждения.

ЛБ

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Екатеринбурге прошёл детский крестный ход. Полторы тысячи детей, в том числе и совсем малыши и на инвалидных колясках, прошли под дождём 8 километров, чтобы помолиться…

//новости ан

18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове…

Росстат определил средний возраст невесты в России. Наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец…