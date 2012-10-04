Центризбирком укажет наблюдателям место на избирательном участке

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4 октября 2012, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Вести.

Центральная избирательная комиссия России теперь будет регулировать расположение наблюдателей на выборах, начиная с предстоящих. Так, место для съемки будет указывать председатель комиссии, передала пресс-служба ЦИК РФ.



При этом не должна нарушаться тайна голосования, также нельзя будет наблюдать за волеизъявлением избирателей - запретят снимать в местах, предназначенных для заполнения бюллетеней, списки избирателей крупным планом, также изображение избирателя не должно занимать большую часть кадра.



Отметим, ранее действовало только требование соблюдать конфиденциальность во время голосования, но не говорилось о специальном месте для снимающих.

"АН" писали, что накануне ЦИК России направила в региональные избиркомы модельный закон о порядке отзыва губернаторов для обсуждения.