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//Политика

Владимир Путин подписал закон о едином дне голосования

3 октября 2012, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Артема Геодакяна
Фото: Артема Геодакяна

Второе воскресенье сентября стало единым днем голосования в России. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Проведение выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

В связи с переходом на новый единый день голосования устанавливается, что если срок, на который был избран орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, истекает после 31 декабря 2012 года, следующие выборы проводятся во второе воскресенье сентября года, в котором истекает указанный срок, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – в день голосования на этих выборах, сообщается на сайте Кремля.

Сроки полномочий органов или депутатов, выборы которых перенесены на более поздний срок, продлеваются, а сроки полномочий органов или депутатов, выборы которых перенесены на более ранний срок, сокращаются.

ИЧ

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