Евросоюз отмечает результаты выборов в Грузии

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3 октября 2012, 13:47 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Похоже, что победившей на парламентских выборах в Грузии Бидзина Иванишвили нашёл тонкую грань: он намерен дальше развивать сближение с западом и в то же время выступает за налаживание отношений с Россией.

На его победу, как запад, так и Россия отреагировали положительно, комментируют ситуацию немецкие СМИ.

ЕС поздравляет победителя выборов коалиции «Грузинская мечта»: «Ответственное правительство и конструктивная оппозиция являются ключевыми факторами для развития демократического общества», - заявили на встрече в Брюсселе представитель главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле.

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон поздравила народ Грузии с мирными выборами. Клинтон подчеркнула, что «это был исторический день для всех грузин и для демократического будущего Грузии». По заявлению министерства Клинтон, США призвали все стороны в Грузии конструктивно работать.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ранее отметила, что выборы в Грузии можно назвать свободными и демократичными.