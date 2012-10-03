ЦИК передал мандат Геннадия Гудкова его соратнику Александру Тарнавскому

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3 октября 2012, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Центральная избирательная комиссия России передала депутатский мандат эсера Геннадия Гудкова его соратнику по партии Александру Тарнавскому. Справоросс Тарнавский теперь наделен депутатскими полномочиями, которых ранее был лишен Гудков.

Соответствующее постановление было принято в среду, 3 октября, на заседании Центризбиркома.

Тарнавский шёл вместе с опальным парламентарием в одном региональном списке под третьим номером. Перед голосованием прошли бурные дискуссии: некоторые члены ЦИК посчитали, что «Справедливая Россия» не могла выдвигать Тарнавского, находившегося третьим в этом региональном списке справороссов.

По их мнению, депутатский мандат должен быть передан Никите Кричевскому, который в избирательном списке находился вторым, сразу за Гудковым.

Напомним, депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков был лишён своего мандата 14 сентября. Следственные органы обвиняют его в незаконном предпринимательстве.

ПАСЕ накануне призвала вернуть мандат экс-депутату Госдумы от «Справедливой России» Геннадию Гудкову.