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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

На резолюцию ПАСЕ Россия "ответит адекватно"

3 октября 2012, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Глава российской делегации на сессии ПАСЕ в Страсбурге Алексей Пушкой пообещал, что Москва "адекватно ответит" на дискриминацию. Принятие крайне жесткой резолюции в отношении России, а также предложение перевести мониторинг ситуации в РФ на уровень комитета министров Совета Европы резко обострили отношения Москвы и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

ПАСЕ приняла самую жесткую антироссийскую резолюцию за 16 лет. Россия обвинила Ассамблею в двойных стандартах и дискриминации.

Именно рекомендация перевести мониторинг за выполнением РФ своих обязательств на более высокий уровень явилась главным раздражителем, пишет "Коммерсантъ". По словам главы российской делегации Алексея Пушкова, предложение "появилось ниоткуда", по инициативе представителя Польши при комитете министров, и стало демонстрацией "двойных стандартов". Главным раздражителем для россиян стала рекомендация перевести мониторинг за выполнением РФ своих обязательств на более высокий уровень — комитета министров Совета Европы. Комитет отвечает в том числе и за вопросы членства в ПАСЕ, а передача ему мониторинга фактически выделяет Россию в "особый разряд".

Но автор документа Андреас Гросс заявил, что итоговый текст получился сбалансированным — "благодаря согласованию с одним из членов российской делегации". Гросс выразил удивление гневной реакцией российских политиков на его доклад. "Такие документы сами по себе ничего не меняют. Они что-то вроде диагноза и предписаний врача. В интересах России принять рекомендации во внимание".

Напомним, в резолюции по России политическая ситуация в нашей стране подвергается жесткой критике.  ПАСЕ раскритиковала законодательную и судебную системы России.

ИЧ

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