Выходец из спецслужб Николай Бобровский назначен замглавы по кадрам в Кремле

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3 октября 2012, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Заместителем главы кадрового управления в администрации президента России назначен выходец из спецслужб, генерал Николай Бобровский. Распоряжение о назначении Бобровского подписано главой администрации Сергеем Ивановым.

Формально Николай Бобровский будет работать под началом главы управления по вопросам госслужбы и кадров Владимира Кикотя, также выходца из силовых структур. Кикотю президент РФ Владимир Путин в июле назначил на эту должность, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

По данным издания, Николай Бобровский в 1979 году окончил Высшую школу КГБ по специальности "юрист со знанием немецкого языка" и служил в КГБ до начала 90-х годов. В 1997-1998 годах работал вместе с Путиным в главном контрольном управлении президента РФ. В 1999-2000 годах - замруководителя секретариата председателя правительства Владимира Путина. С весны 2000 года - замначальника управления кадров администрации президента Путина. В 2001 году - замминистра по налогам и сборам, начальник службы криминальной милиции МВД РФ, первый замминистра внутренних дел РФ. В 2002-2009 годах - первый замначальника, замначальника ГКУ. В последние годы - советник главы ГК "Ростехнологии" Сергея Чемезова, входил в совет директоров ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии", ВОАО "Химпром", ОАО "Концерн "Авионика", ОАО "Концерн "Орион" (принадлежат "Ростехнологиям").