ПАСЕ призвала вернуть мандат Геннадию Гудкову

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3 октября 2012, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

ПАСЕ призвала вернуть мандат экс-депутату Госдумы от «Справедливой России» Геннадию Гудкову.

В резолюции Ассамблеи, выпущенной во вторник, говорится: «Очень обеспокоены недавним решением Госдумы лишить члена «Справедливой России» его депутатских полномочий.

Это решение было принято простым большинством голосов на основании доказательств, представленных Генпрокуратурой и СКР, но без всякого судебного разбирательства». Парламентарии назвали это «опасным прецедентом, который может подорвать саму суть представительной демократии».

В ПАСЕ на очередной сессии решили продлить мониторинг России, сочтя невыполненными ряд обязательств.

Напомним, в резолюции по России политическая ситуация в нашей стране подвергается жесткой критике.

Москва же уличила ПАСЕ в двойных стандартах, обвинив ее в дискриминации. Принятие крайне жесткой резолюции в отношении России, а также предложение перевести мониторинг ситуации в РФ на уровень комитета министров Совета Европы резко обострили отношения Москвы и Ассамблеи, пишет «Коммерсантъ».

Именно рекомендация перевести мониторинг за выполнением РФ своих обязательств на более высокий уровень - комитета министров Совета Европы, явилась главным раздражителем для россиян. По словам главы российской делегации Алексея Пушкова, предложение «появилось ниоткуда», по инициативе представителя Польши при комитете министров, и стало демонстрацией «двойных стандартов». Глава российской делегации пообещал, что Москва «адекватно ответит» на дискриминацию.