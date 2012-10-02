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2 октября 2012, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла во вторник, 1 октября, критическую резолюцию по мониторингу исполнения Россией обязательств перед Советом Европы за последние 7 лет.

В Страсбурге парламентарии ПАСЕ проголосовали большинством голосов за резолюцию, в которой решили оставить Москву под мониторингом ее обязательств. ПАСЕ раскритиковала законодательную и судебную системы России.

В документе ассамблеи отмечается, что Россия не отменила де-юре смертную казнь, не выполнила принятые ранее ПАСЕ резолюции по "войне между Россией и Грузией"( в документе содержится просьба отменить признание Абхазии и Южной Осетии).Также в число предъявленных требований входят обеспечение соблюдение прав человека на Северном Кавказе и пересмотр приговора по делу Pussy Riot.

Парламентарии ПАСЕ также считают, что в современной России существуют признаки того, что судебная власть по-прежнему подвергается политическому давлению и влиянию со стороны исполнительной власти. Российская делегация голосовала против документа.