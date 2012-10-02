Подписан закон об исполнении федерального бюджета за 2011 год

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2 октября 2012, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2011 год.

Федеральным законом предусматривается утверждение отчёта об исполнении федерального бюджета за 2011 год по доходам в сумме 11 367 652 622,6 тысячи рублей, по расходам в сумме 10 925 617 418,3 тысячи рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 442 035 204,3 тысячи рублей сообщается на сайте Кремля.

Доходы бюджета составили 20,8% к объему ВВП за 2011 год и 102,2% к объему доходов, утвержденному законом о бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов. Расходы бюджета в 2011 году составили 20,0% к ВВП и 98,2% к объему расходов, утвержденному законом о бюджете. Профицит федерального бюджета составил 442,035 млрд. рублей (0,8% ВВП). Первичный профицит (без учета расходов на обслуживание госдолга) составил 704,779 млрд. рублей (1,3% ВВП).

Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2011 год» принят Государственной Думой 21 сентября 2012 года и одобрен Советом Федерации 26 сентября 2012 года.