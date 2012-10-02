Регионам Северного Кавказа в 2012-2013 годах направят еще 20 млрд. рублей

//Политика

2 октября 2012, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО сообщил о том, что регионы Северного Кавказа получат в 2012-2013 годах дополнительно около 20 млрд. рублей.

По словам премьера, совсем недавно, 24 сентября, он подписал постановление правительства, которое предусматривает в рамках ФЦП "Юг России" выделение дополнительно 2 млрд. рублей на завершение строительства инфраструктурных объектов региона Кавказских Минеральных вод, а также направление в регионы СКФО практически 12 млрд. руб. в этом году и около 6 млрд. в 2013 году.

Глава российкого правительства добавил, что в ближайшее время также будут подготовлены изменения в ФЦП по развитию Чечни на 2012 год и Ингушетии до 2016 года.