Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

МИД Сирии требует от арабских стран перестать спонсировать повстанцев

1 октября 2012, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото агентства САНА.
Фото агентства САНА.

Министр иностранных дел САР Валид Аль-Муаллем подтвердил, что успех миссии Ахдара Ибрагими в Сирии зависит от прекращения некоторыми странами поддержки террористов, действующих на сирийской земле.

МИД Сирии потребовал от арабских стран прекратить поставлять оружие оппозиции и высказался за установление внутрисирийского диалога. С таким призывом глава сирийской дипломатии Валид Муаллем обратился с трибуны 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступая на общеполитической дискуссии, передало арабское сирийское агентство САНА.

"АН" писали, что на минувшей неделе с призывом к арабским странам вмешаться в ситуацию в Сирии, не дожидаясь соответствующего решения Совбеза ООН, выступил эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани. Выступая с трибуны ГА ООН, он заявил, что уже есть прецедент, когда войска арабских государств вмешались в ситуацию в Ливане в середине 70-х годов прошлого века, остановив междоусобную войну. С резкой критикой предложения Катара выступил ряд стран, в том числе Россия и Египет.

ЛБ

//картина дня

Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, оговорился и заявил об оккупированных на Украине российских территориях.

Представитель администрации президента США, говоря о темах, которые будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан