МИД Сирии требует от арабских стран перестать спонсировать повстанцев

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1 октября 2012, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото агентства САНА.

Министр иностранных дел САР Валид Аль-Муаллем подтвердил, что успех миссии Ахдара Ибрагими в Сирии зависит от прекращения некоторыми странами поддержки террористов, действующих на сирийской земле.

МИД Сирии потребовал от арабских стран прекратить поставлять оружие оппозиции и высказался за установление внутрисирийского диалога. С таким призывом глава сирийской дипломатии Валид Муаллем обратился с трибуны 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступая на общеполитической дискуссии, передало арабское сирийское агентство САНА.

"АН" писали, что на минувшей неделе с призывом к арабским странам вмешаться в ситуацию в Сирии, не дожидаясь соответствующего решения Совбеза ООН, выступил эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани. Выступая с трибуны ГА ООН, он заявил, что уже есть прецедент, когда войска арабских государств вмешались в ситуацию в Ливане в середине 70-х годов прошлого века, остановив междоусобную войну. С резкой критикой предложения Катара выступил ряд стран, в том числе Россия и Египет.