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//Политика

На выборах в Грузии побеждает партия Саакашвили?

1 октября 2012, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Партия Михаила Саакашвили заявила о своей победе на парламентских выборах в Грузии в 53 из 73 мажоритарных округов. Exit-polls грузинских телеканалов прочат победу по партийным спискам оппозиционному блоку Иванишвили.

Правящая партия Грузии "Единое национальное движение" уверена в победе по одномандатным округам на выборах в парламент страны. "Мы одержали уверенную победу в 53 одномандатных округах из 73", - сказала в эфире грузинских телеканалов спикер партии Чиора Тактакишвили.
По ее словам, по пропорциональной системе (партийным спискам) "почти одинаковый результат" с оппозиционным блоком.

По данным проправительственных ТВ "Имеди" и "Рустави-2", блок Иванишвили лидирует на выборах в парламент с 35%, у партии Саакашвили - 30%, сообщает РИА Новости.

По данным провластного ТВ ОВГ, блок Иванишвили лидирует на выборах с 35%, у партии Саакашвили - 30%.
Согласно данным exit-poll оппозиционного ТВ "Маэстро",  блок Иванишвили лидирует на выборах с 63%, у партии Саакашвили - 27%.

ИЧ

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