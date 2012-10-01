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МИД РФ прокомментировал сообщение телеканала Аль-Арабия
1 октября 2012, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]
МИД РФ прокомментировал утверждение телеканала "Аль-Арабия" со ссылкой на некие секретные документы о том, что Россия стоит за уничтожением самолета ВВС Турции у берегов Сирии.
Российское Министерство иностранных дел назвало "чушью" это сообщение, переданное телеканалом. В передаче "Аль-Арабия" рассказал, что согласно документам, российские специалисты с военной базы в Тартусе помогали сирийским ПВО сбить военный самолет Турции.
Телеканал также утверждал, что оба пилота не погибли при падении машины, они попали в плен и затем были убиты.