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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

МИД РФ прокомментировал сообщение телеканала Аль-Арабия

1 октября 2012, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

МИД РФ прокомментировал утверждение телеканала "Аль-Арабия" со ссылкой на некие секретные документы о том, что Россия стоит за уничтожением самолета ВВС Турции у берегов Сирии.

Российское Министерство иностранных дел назвало "чушью" это сообщение, переданное телеканалом.  В передаче "Аль-Арабия" рассказал, что согласно документам, российские специалисты с военной базы в Тартусе помогали сирийским ПВО сбить военный самолет Турции.

Телеканал также  утверждал, что оба пилота не погибли при падении машины, они попали в плен и затем были убиты. 

ИЧ

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