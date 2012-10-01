На выборах губернатора Брянской области скандал

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1 октября 2012, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Брянской области был задержан глава Бежицкого района, секретарь местного отделения «Единой России» Юрий Машков. В пятницу, 28 сентября, единоросса арестовали в момент передачи взятки в размере 200 тысяч рублей.

Действующий губернатор Николай Денин и кандидат на выборах от «Единой России» в тот же день попытался дистанцироваться от коллеги, сказав, что ставился вопрос о его снятии с должности.

Представители партии власти отметили, что исключат Машкова из своих рядов, если его вина будет доказана. Выборы губернатора намечены на 14 октября. Новый скандал с участием единоросса в Брянске повышает шансы кандидата от КПРФ победить на губернаторских выборах.

Как стало известно изданию РБК daily от источника в политических кругах Брянщины, в поддержку предвыборной кампании «проседающего» Денина главам районов поручено собирать деньги с местного бизнеса. «Регион готовится к массовым фальсификациям. Им сейчас нужно выдавать авансы членам участковых комиссий за «спецработу», а денег нет. Идут учебы комиссий со стороны штаба Денина, как и что делать. Местный бизнес давать деньги не хочет, так как понимает, что его шансы на победу невелики», — сказал источник.Скандал со взяткой г-на Машкова возник на фоне еще не остывшей темы нарушений с подписями при подаче документов на регистрацию Николаем Дениным. В КПРФ провели экспертизу сданных губернатором листов поддержки и обнаружили в 27 из них несоответствие закону: отсутствуют гербовые печати, данные о совершении нотариальных действий и указания дат. Для регистрации в качестве кандидата необходима 241 подпись (г-н Денин сдал немного больше — 253), находка коммунистов может поставить под вопрос участие г-на Денина в голосовании 14 октября.

Как сообщила РБК daily секретарь обкома КПРФ Татьяна Максимкина, оппонент губернатора от партии Вадим Потомский уже обратился в областной суд с просьбой признать решение Брянского избиркома недействительным. В 13 листах обнаружены «двойные» подписи — депутаты поддержали и Денина, и кандидата от «Справедливой России» Вячеслава Рудникова, но закон разрешат подписываться лишь в пользу одного выдвиженца. «Только у Рудникова подписи заверены нотариально, а у Денина — главами поселений», — пояснила она.