Сирийская оппозиция: Россия начала вывод из САР своего персонала

//Политика

30 сентября 2012, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Представители сирийской оппозиции заявляют, что Россия начала вывод из Сирии своего персонала. Российские граждане начали грузиться на корабли утром субботы. Об этом сообщил майор Армии свободной Сирии Махир аль-Наими.

Офицер рассказал выходящей в Саудовской Аравии газете "Аль-Ватан", что речь идет о втором этапе эвакуации россиян – в ходе первого, завершившегося 9 сентября, российские военные и гражданские специалисты были сосредоточены в Тартусе. Теперь они, а также военная техника, грузятся на российские и кипрские суда.

Он отметил, что с расположенных в других районах страны баз российской разведки в Тартус свезены радары и другое радиоэлектронное оборудование. Аль-Наими заявил, что в ходе гражданской войны они выполняли двойную задачу – собирали информацию о действиях оппозиции и мешали им ей координировать свои действия.

"Россияне поняли, что мы победили, а, учитывая их дружбу с бандой Асада и роль в подавлении восстания, шансы российских офицеров выжить были невелики. После их ухода Тартус, оккупированная Москвой сирийская земля, будет освобождена", - заверил аль-Наими.

Оппозиционный офицер выразил недоумение в связи с тем, что Башар Асад положился на поддержку России. Он напомнил, что в критические моменты Москва неизменно предавала своих союзников, таких как Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи или коммунистический режим Афганистана.

"АН" писали, что в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" пообещал показать российских военных, помогающих сирийским ПВО.