Ихсаноглу призвал к всемирному запрету насмешек над пророком

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30 сентября 2012, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

islamnews.ru

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Экмеледдин Ихсаноглу призвал к всемирному запрету любых оскорблений и насмешек в адрес исламского пророка Мухаммеда.

По словам главы ОИС, необходимо чётко разграничить свободу слова и разжигание межрелигиозной розни.

Экмеледдин Ихсаноглу напомнил, что Мухаммеда почитают около 1,5 миллиарда мусульман по всему миру, поэтому любые оскорбления в его адрес необходимо рассматривать как преступление, пишут западные СМИ.

Напомним, на этой неделе в среду во французском журнале Charlie Hebdo появились очередные карикатуры на пророка Мухаммеда. В связи с этим в исламских странах прошли новые акции протеста. А ранее по ряду мусульманских стран прокатилась волна беспорядков, вызванных созданным в США любительским фильмом-пародией на пророка Мухаммеда "Невиновность мусульман".

Организация исламского сотрудничества была основана в сентябре 1969 года с целью обеспечения исламской солидарности в социальной, экономической и политической сферах. В её состав входят 57 стран. Россия имеет в организации статус наблюдателя.