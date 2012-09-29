Лавров и Расмуссен договорились о мероприятиях Совета Россия-НАТО

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29 сентября 2012, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk

"На полях" 67-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке в минувшую среду состоялась встреча Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба МИД РФ.

Обсуждены вопросы российско-натовского взаимодействия и график предстоящих политических мероприятий Совета Россия-НАТО. Подтверждена заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии политического диалога и практического сотрудничества в формате СРН.

"С российской стороны была подчеркнута важность безусловного соблюдения принципов и норм Основополагающего акта Россия-НАТО и Римской декларации как основы для взаимодействия в вопросах безопасности", - говорится в сообщении МИДа.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным международных и региональным проблемам. Особое внимание было уделено положению в Афганистане.