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//Политика

Более 200000 противников Саакашвили митинговали в Тбилиси. ВИДЕО

29 сентября 2012, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

В центре Тбилиси в субботу 200 тысяч человек приняли участие в акции оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". В понедельник в Грузии пройдут парламентские выборы, и на фоне недавних скандалов в местных тюрьмах оппозиция рассчитывает на серьезную поддержку граждан.

Митинг продолжался полтора часа, передает телеканал "Россия 24".

"АН" писали, что лидер коалиции миллиардер Бидзина Иванишвили с трибуны критиковал политику нынешних властей. По его мнению, руководство Грузии должно немедленно уйти в отставку, поскольку не имеет морального права руководить страной.

ЛБ

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