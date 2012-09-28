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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Кудрин представит свои идеи по пенсионной системе в Правительство

28 сентября 2012, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие дни бывший министр финансов России Алексей Кудрин представит в правительство свои предложения по пенсионной системе. Напомним, Кудрин возглавляет Комитет гражданских инициатив.

"Мы готовы представить все те наши замечания и предложения в правительство, мы это сделаем в ближайшие дни", - заявил Кудрин РИА Новости. "Я встречался с (вице-премьером) Голодец Ольгой Юрьевной, она открыта к обсуждениям", - отметил экс-министр.

ЕЛ

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