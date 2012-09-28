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//Политика

Замглавы Минрегиона Анатолий Попов покинул пост

28 сентября 2012, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель главы Министерства регионального развития Анатолий Попов был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующий документ размещен в банке нормативных и распорядительных актов.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация возможной отставке главы Минрегиона Олега Говоруна. Впоследствии слухи не подтвердились. "Освободить Попова Анатолия Александровича от должности заместителя министра регионального развития РФ по его просьбе", - говорится в распоряжении от 25 сентября.

ЕЛ

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