Замглавы Минрегиона Анатолий Попов покинул пост

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28 сентября 2012, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель главы Министерства регионального развития Анатолий Попов был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующий документ размещен в банке нормативных и распорядительных актов.



Ранее в средствах массовой информации появилась информация возможной отставке главы Минрегиона Олега Говоруна. Впоследствии слухи не подтвердились. "Освободить Попова Анатолия Александровича от должности заместителя министра регионального развития РФ по его просьбе", - говорится в распоряжении от 25 сентября.