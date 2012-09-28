Эсера Пономарева могут лишить слова в Госдуме

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28 сентября 2012, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

На заседании в пятницу, 28 сентября, депутаты Государственной Думы, как ожидается, рассмотрят вопрос о лишении слова депутата-эсера Ильи Пономарева. Об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.



Пономарева могут лишить слова за недопустимое с точки зрения этики "публичное употребление грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству других депутатов Госдумы и иных лиц". "Дума будет рассматривать вопрос о лишении слова депутата Пономарева на один месяц за проявление им непарламентского поведения", - заявил Нарышкин, передает РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике, отметил спикер, посчитала высказывания Пономарева оскорбительными.