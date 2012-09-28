Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Эсера Пономарева могут лишить слова в Госдуме

28 сентября 2012, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

На заседании в пятницу, 28 сентября, депутаты Государственной Думы, как ожидается, рассмотрят вопрос о лишении слова депутата-эсера Ильи Пономарева. Об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Пономарева могут лишить слова за недопустимое с точки зрения этики "публичное употребление грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству других депутатов Госдумы и иных лиц". "Дума будет рассматривать вопрос о лишении слова депутата Пономарева на один месяц за проявление им непарламентского поведения", - заявил Нарышкин, передает РИА Новости. Комиссия Госдумы по этике, отметил спикер, посчитала высказывания Пономарева оскорбительными.

ЕЛ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан