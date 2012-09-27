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//Политика

Путин призвал Запад помнить уроки истории

27 сентября 2012, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин посоветовал странам Запада помнить уроки истории. Глава государства вспомнил о том, как Римская империя устроила Карфагену «масштабную этническую чистку».

"Очень не хотелось бы, чтобы сегодня повторялось подобное", - заявил Путин. "А на мой взгляд, что-то похожее происходит, когда сильные страны пытаются навязать слабым свои правила поведения и свой моральный кодекс", — отметил президент, передает РСН. Такое заявление Путин сделал в ходе встречи с жителями Рязанской области. Путин призвал говорить сегодня не только «о всём хорошем, что унаследовала европейская культура от римской, но и об упомянутых событиях».

ЕЛ

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