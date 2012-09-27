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//Политика

ЦИК получил решение "Справедливой России" о передаче мандата Гудкова

27 сентября 2012, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Мандат депутата Геннадия Гудкова будет передан Александру Тарнавскому, который шел с бывшим парламентарием в одном региональном списке. В четверг Центральная избирательная комиссия получила решение руководства "Справедливой России".

Об этом сообщил журналистам секретарь Центризбиркома Николай Конкин. По его словам, 27 сентября в ЦИК "поступило решение президиума центрального совета политической партии "Справедливая Россия", передает РИА Новости. Напомним, 14 сентября Госдума лишила мандата Геннадия Гудкова, которого следственные органы обвинили в причастности к коммерческой деятельности, что не соответствует статусу депутата. Как ожидается, ЦИК РФ рассмотрит кандидатуру Тарнавского 3 октября.

ЕЛ

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