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//Политика

Сессия ПАСЕ в Страсбурге пройдет без Сергея Нарышкина

27 сентября 2012, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

vesti.kz
vesti.kz
Спикер Госдумы России Сергей Нарышкин заявил, что не поедет в Страсбург на сессию ПАСЕ, Нарышкин, как предполагалось, должен был возглавлять делегацию от России, передает РИА Новости.
 
В четверг рано утром в ряде российских Интернет-СМИ появилась информация, что РФ может бойкотировать мероприятие, так как Европа имеет слишком много претензий к России. 
 
На сессии ПАСЕ в Страсбурге должен быть представлен очередной доклад о том, как Россия выполняет свои обязательства члена Совета Европы.
ЕП

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