Сессия ПАСЕ в Страсбурге пройдет без Сергея Нарышкина

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27 сентября 2012, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

vesti.kz

Спикер Госдумы России Сергей Нарышкин заявил, что не поедет в Страсбург на сессию ПАСЕ, Нарышкин, как предполагалось, должен был возглавлять делегацию от России, передает РИА Новости.

В четверг рано утром в ряде российских Интернет-СМИ появилась информация, что РФ может бойкотировать мероприятие, так как Европа имеет слишком много претензий к России.

На сессии ПАСЕ в Страсбурге должен быть представлен очередной доклад о том, как Россия выполняет свои обязательства члена Совета Европы.