Страны БРИКС советуют воюющим сторонам в Сирии начать переговоры

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27 сентября 2012, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Страны БРИКС, фото novoteka.ru

Страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) приняли совместное заявление, в котором указывают воюющим сторонам в Сирии: одновременно сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Совместное заявление стран БРИКС было принято по итогам рабочего обеда глав МИД группы, состоявшегося в среду "на полях" 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В тексте документа говорится, что страны БРИКС "призвали к немедленному и одновременному прекращению огня и запуску процесса политического примирения с участием всех сторон путем диалога и при поддержке международного сообщества".

В заявлении подчеркивается, что страны БРИКС "подтвердили свою поддержку работе совместного представителя ООН и Лиги арабских государств Лахдара Брахими, а также приверженность коммюнике "Группы действий" по Сирии", принятому на встрече в Женеве 30 июня.

Кроме того, главы МИД выразили "глубокое беспокойство эскалацией насилия и ухудшением безопасности и гуманитарной ситуации в Сирии". Они обеспокоены ростом числа случаев нарушений прав человека и международного гуманитарного права.

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку обратил внимание присутствующих к совместному заявлению министров иностранных дел стран БРИКС, "в котором дается объективная оценка путей выхода из сирийского кризиса и выражается поддержка Женевского коммюнике в качестве основы для таких действий", передают Вести.ру.