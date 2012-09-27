Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Страны БРИКС советуют воюющим сторонам в Сирии начать переговоры

27 сентября 2012, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Страны БРИКС, фото novoteka.ru
Страны БРИКС, фото novoteka.ru

Страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) приняли совместное заявление, в котором указывают воюющим сторонам в Сирии: одновременно сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Совместное заявление стран БРИКС было принято по итогам рабочего обеда глав МИД группы, состоявшегося в среду "на полях" 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В тексте документа говорится, что страны БРИКС "призвали к немедленному и одновременному прекращению огня и запуску процесса политического примирения с участием всех сторон путем диалога и при поддержке международного сообщества".

В заявлении подчеркивается, что страны БРИКС "подтвердили свою поддержку работе совместного представителя ООН и Лиги арабских государств Лахдара Брахими, а также приверженность коммюнике "Группы действий" по Сирии", принятому на встрече в Женеве 30 июня.

Кроме того, главы МИД выразили "глубокое беспокойство эскалацией насилия и ухудшением безопасности и гуманитарной ситуации в Сирии". Они обеспокоены ростом числа случаев нарушений прав человека и международного гуманитарного права.

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку обратил внимание присутствующих к совместному заявлению министров иностранных дел стран БРИКС, "в котором дается объективная оценка путей выхода из сирийского кризиса и выражается поддержка Женевского коммюнике в качестве основы для таких действий", передают Вести.ру. 

 

СБ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Появятся ли в России новые ораничения на продажу алкоголя?

Появятся ли в России новые ораничения на продажу алкоголя?

Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах с залами до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, поддержан в правительстве. Эксперт считает, что инициативу по ограничению следует отдать регионам.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан