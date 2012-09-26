Мандат Гудкова получит Александр Тарнасский

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26 сентября 2012, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Депутатский мандат Геннадия Гудкова, который был лишен статуса парламентария 14 сентября, получит член центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Тарнасский.



По информации пресс-службы СР, Тарнасский "шёл номером третьим в 67 группе избирательного списка, по которой шёл Гудков". В ближайшее время о решении будет проинформирована Центральная избирательная комиссия, передает РСН. Напомним, Геннадия Гудкова обвинили в совмещении предпринимательской и парламентской работы.