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//Политика

Мандат Гудкова получит Александр Тарнасский

26 сентября 2012, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Депутатский мандат Геннадия Гудкова, который был лишен статуса парламентария 14 сентября, получит член центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Тарнасский.

По информации пресс-службы СР, Тарнасский "шёл номером третьим в 67 группе избирательного списка, по которой шёл Гудков". В ближайшее время о решении будет проинформирована Центральная избирательная комиссия, передает РСН. Напомним, Геннадия Гудкова обвинили в совмещении предпринимательской и парламентской работы.

ЕЛ

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