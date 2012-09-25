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//Политика

США намерены предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. ВИДЕО

25 сентября 2012, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

США намерены предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. ВИДЕО
Фото с сайта vesti.ru

США сделают всё возможное, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. С таким предупреждением выступил во вторник с трибуны 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН американский президент Барак Обама.

По его мнению, обладающий ядерными боезарядами Иран угрожал бы существованию Израиля, безопасности государств зоны Персидского залива, "стабильности глобальной экономики".

Кроме того, разработка Ираном атомной бомбы спровоцировала бы гонку ядерных вооружений в регионе и грозила бы распадом Договора о нераспространении ядерного оружия, убежден Обама.

Вместе с тем, заверил глава Обама, США хотят урегулировать ядерную проблему Ирана "посредством дипломатии".

"Для этого еще есть время и пространство, однако это время не бесконечно", - добавил президент США, передает Би-би-си.

"АН" писали, что в этом же выступлении с трибуны ООН Обама потребовал, чтобы президент Сирии ушел в отставку.

ЛБ

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