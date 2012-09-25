Глава Росреестра Сергей Васильев ушел с поста

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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
//Политика
25 сентября 2012, 19:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Глава Росреестра Сергей Васильев во вторник подал в отставку. К его работе претензий не было, поскольку многое было сделано, в частности, в сфере информатизации, сообщил экономразвития РФ Андрей Белоусов.
Но в ведомстве остаются нерешенные проблемы, передает слова министра "Маяк". Исполняющим обязанности главы Федеральной службы государственной регистрации назначена заместитель уволенного Васильева Наталья Антипина.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк