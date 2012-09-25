Сирийская оппозиция взяла на себя ответственность за взрывы в школе. ВИДЕО
25 сентября 2012, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]
Любительское видео взрывов в пригороде Дамаска сделали сторонники вооруженной сирийской оппозиции. Повстанцы утверждают, что в результате подрыва 7 самодельных устройств погибли 10 членов военной группировки воюющей на стороне действующих властей.
Точных данных о подлинности этих кадров, - нет, сообщил Первый канал.
Оппозиция сообщила также, что здание использовалось как временная база, а бомбы были установлены в подвале училища. Кроме этого, владелец кадров сделал странное заявление — он утверждает, что теракт против своих же сторонников помогли организовать представители официальной власти.
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