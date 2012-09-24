Комитет по СМИ в Госдуме может быть создан 28 сентября
24 сентября 2012, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
//Политика
24 сентября 2012, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
В Ярославской области автобус "ПАЗ попал в ДТП, много погибших и пострадавших
//В мире
//Политика
Захарову рассмешили попытки украинского журналиста уйти от вопросов о Вышинском
//Общество
Татьяна Голикова сообщила об увеличении размера материнского капитала в 2020 году
Помощницу Петросяна раскритиковали за слишком дорогую сумку и "нелепый" ободок
//Новости партнеров
Собчак на свадьбе в корсете и с красной подвязкой на ноге спела для Богомолова песню "Войди в меня"
//Наука
Крымский астроном сам создал телескоп и открыл межзвездную комету, которая прилетела из-за пределов Солнечной системы
//В мире
Политолог прокомментировал слова Леонида Кучмы о новой встрече "нормандской четвёрки"
//Общество
Московским водителям советуют не парковаться сегодня под деревьями
//Культура
Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике
В сети обсуждают экстравагантную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова
//Наука
Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Нейрохирург рассказал, можно ли вылечить рак мозга последней стадии, который якобы диагностирован у Заворотнюк
//В мире
Зеленский cобирается "много чего сказать" на встрече с Путиным
//В мире
Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре
//В мире
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году украинцы хотели союза с Россией
//В мире
Украинский политолог назвал Турчинова "шизофреником" и предложили отправить под трибунал за слова о России
СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния
//Общество
Минкульт считает, что школьники должны знать песни Queen, Pink Floyd, Nirvana, Цоя и Макаревича
//Здоровье
Семь неочевидных симптомов сахарного диабета обозначили зарубежные врачи
//В мире
Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик
//Общество
Мотоцикл и автомобиль столкнулись на пересечении ул. Чаянова и ул. Фадеева, погибла пассажирка байка
//Здоровье
Советы по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины
//Общество
Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО
//В мире
//В мире
Снимок Валерии в алом платье с огромной розой покорил фанатов
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Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить
"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак