Комитет по СМИ в Госдуме может быть создан 28 сентября

В понедельник спикер нижней палаты Госдумы Сергей Нарышкин заявил журналистам, что комитет по СМИ может быть создан 28 сентября. О создании нового комитета в Госдуме Нарышкин сообщил на прошлой неделе.

"Двадцать восьмого числа палата, очевидно, примет решение о создании нового комитета по СМИ", - сказал Сергей Нарышкин.

Комитет станет 30-м по счету в нижней палате парламента.