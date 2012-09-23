Американский Сенат пригрозил Украине ухудшением отношений с США

Верхняя палата американского парламента накануне принял резолюцию, содержащую угрозу введения против властей Украины политических санкций за заключение в тюрьму бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко.

Судебный процесс над ней был "политически мотивированным" и она должна быть немедленно освобождена, поскольку "нуждается в медицинском лечении". Об этом говорится в документе.



В резолюции, разработанной по инициативе сенатора- республиканца Джеймса Инхофа, содержится призыв к госдепартаменту не выдавать визы на въезд в США украинским должностным лицам, "которые несут ответственность за тюремное заключение и плохое обращение с г-жой Тимошенко, а также более чем с десятком политических лидеров, связанных с "оранжевой революцией" 2004 года".

Кроме того, сенаторы призвали власти Украины "провести парламентские выборы в октябре честным и транспарентным путем, в соответствии со стандартами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе". Американские законодатели выразили также обеспокоенность в связи с тем, что "продолжающееся тюремное заключение г-жи Тимошенко угрожает ухудшением связей между Соединенными Штатами и Украиной".

Резолюция, однако, носит лишь рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для администрации. По сути, документ стал лишь отражением точки зрения американских законодателей и едва ли будет принят к исполнению Белым домом и госдепартаментом.