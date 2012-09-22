В субботу на бывшем спецобъекте НКВД "Коммунарка" на 24-м километре Калужского шоссе, где находится массовое захоронение жертв политических репрессий, состоялась акция поминовения. Такие акции организуются ежегодно.

Родственники расстрелянных и люди, которые приехали, чтобы отдать дань памяти своим согражданам, возложили цветы к поклонному кресту и приняли участие в панихиде по невинным жертвам политических репрессий. На "расстрельном полигоне" погребены, в основном, люди, занимавшие высокие посты в 30-40-е годы в СССР, известные политики.

Но немало здесь и деятелей культуры, священнослужителей, военачальников, студентов и даже школьников. Люди разных национальностей, всех конфессий и социальных слоев. Точное число жертв не удалось установить до сих пор. По разным данным, от 10 до 14 тысяч человек. На сегодня известны имена только 6000 погибших.