"Нет - росту тарифов ЖКХ". Левая оппозиция провела митинг в Москве

В Москве сторонники левой оппозиции вышли в субботу на Площадь революции с протестом против роста стоимости услуг ЖКХ. К началу митинга перед памятником Карлу Марксу собралось около пятисот человек.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лично выступил перед единомышленниками. Он говорил не только про рост тарифов на коммунальные услуги, но и о чересчур высоких ценах вообще.

- Цены "прут" баснословными темпами. Они стали не по силам половине граждан страны. Повышение коммунальных тарифов по существу напоминает государственный рэкет, когда из кармана налогоплательщика вынимают последнее. На мой взгляд, это не политика, а это политика, которая приведет к массовым беспорядкам", заявил Зюганов, передала пресс-служба компартии.