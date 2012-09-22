В Москве в субботу прошел учредительный съезд партии "Ветеранов России". В столицу съехались делегаты из 60-ти регионов страны. В их числе ветераны ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, воины-афганцы и участники контртеррористических операций на Северном Кавказе.

"Ветераны России" называют себя центристами и намерены бороться за продолжение политической реформы, передает ТВЦ. Партия будет настаивать на усилении господдержки промышленным предприятиям и сельскому хозяйству. Также предлагается создать новую спецслужбу по борьбе с коррупцией и использовать в этих целях детектор лжи.

"Настало время отойти от поддержки различных движений, группировок, партий, которые только выражают наши чаяния и надежды, но на практике уже больше 20 лет они не решают проблемы, которые стоят перед старшим поколением, перед ветеранами", - пояснил член оргкомитета партии "ВР".