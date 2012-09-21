Лукашенко: Нам надо держаться друг за друга

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам: "Нам двум – русскому по большому счету народу – надо держаться друг за друга. Ибо будем биты поодиночке".

"Это была очень продуктивная встреча, в абсолютно доброжелательном ключе. Я уехал с настроением, что наконец-то мы поняли, что нам в этом мире друзей будет найти трудно", - сказал белорусский президент.

В ходе встречи президент Белоруссии попросил у своего российского коллеги поддержки в налаживании контроля за перемещением на внешней границе Союзного государства Белоруссии и России. Он рассказал: "Мы обсуждали ситуацию на нашей границе. Она сейчас непростая. Миграция жуткая в Европу. Мне докладывали силовики, что они уже устали ловить людей со взрывчаткой".

Также президент Белоруссии сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о "совместных плановых действиях в направлении антитеррористической борьбы и так далее". "Мы уделили много внимания обсуждению ситуации в различных регионах, в зоне ответственности ОДКБ - в Центральной Азии, на нашем направлении", - уточнил Александр Лукашенко.