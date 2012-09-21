В Московской юридической академии в преддверии всероссийского дня голосования корпус "За чистые выборы" провел семинар для молодых наблюдателей. Перед студентами выступили политики с большим стажем, члены Центризбиркома и представители различных общественных объединений.

Участники встречи сошлись во мнении относительно важности института независимых наблюдателей в процедуре демократических, свободных выборов.

"Конечно, всегда мы будем сталкиваться с тем, что у одних наших парламентариев есть одна точка зрения на ту или иную проблему, у других, у другой партии, я представляю "Единую Россию", другой взгляд на ту или иную проблему. Но в целом, по теме дискуссии, хочу сказать, что наблюдение это настоящее завоевание демократии. 20 лет мы проводим выборы, и ни разу мы не подвергали сомнению необходимость осуществлять самое широкое наблюдение", - депутат Госдумы РФ Александр Сидякин, передает ТВЦ..