РФ и Киргизия подписали соглашения по гидроэнергетике

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию накануне вечером по приглашению своего коллеги Алмазбека Атамбаева. Здесь два лидера подписали ряд соглашений по гидроэнергетике и военному сотрудничеству.

В Бишкеке лидеры двух стран договорились о строительстве и эксплуатации каскада гидроэнергетических станций в верховьях киргизской реки Нарын, а также крупной ГЭС Камбарата-1. Стоимость проектов оценивается в несколько миллиардов долларов. В осуществлении этих проектов будут принимать участие Казахстан и Узбекистан.

Еще одно соглашение касается военного сотрудничества. Документ урегулировал статус и сроки нахождения российских военных объектов на территории Киргизии. Все они объединены в одну военную базу. Сроки ее нахождения в Киргизии продлены еще на 15 лет с возможным продлением еще на 5 лет. Соглашение заработает с 2017 года.

В ходе встречи Путина и Атамбаева был решен еще один важный для Киргизии вопрос - списание ее долга перед Россией почти в 500 млн долларов.

В завершении встречи президент Киргизии заявил: "Нас связывает общая история, общая судьба", отдельного от РФ будущего у республики нет, добавил он.