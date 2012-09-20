Медведев внесет проект бюджета в Госдуму до 1 октября

Председатель Правительства Дмитрий Медведев обещал внести проект бюджета на 2013 года в Государственную Думу до 1 октября. "Осталось немного времени для того, чтобы доделать последние штрихи", - сказал глава кабмина.



Такое заявление Медведев сделал на сегодняшнем заседании правительства. Выполнение социальных обязательств государства остаётся одним из приоритетов бюджета на ближайшие три года, - подчеркнул глава Правительства, передает РСН. В частности, проект бюджета предусматривает повышение зарплат бюджетникам, увеличение расходов на здравоохранение и образование.