Центризбирком выступает за сокращение количества наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия предлагает сократить количество наблюдателей на выборах. В то же время ЦИК и депутаты должны будут разработать единый документ под названием «Избирательный кодекс».



Об этом рассказал депутат, член фракции «Единая Россия» Александр Сидякин после круглого стола «Общественный контроль за выборами». "Один из членов ЦИК предложил расширять перечень оснований для удаления наблюдателей с выборов и делать упор на контроль голосования через веб-камеры, размещенные на избирательных участках. Я критически отношусь к таким инициативам", - сказал Сидякин в интервью «Русской службе новостей». "Я считаю, что удаление наблюдателей с участка возможно только в исключительных случаях, когда зафиксировано на видео, что он мешает процессу голосования", — отметил депутат.

По его словам, ПАСЕ, в рамках мониторинга выполнения Россией обязательств 1 октября 2012 года примет постановление о том, что ЦИК и депутаты должен разработать единый документ под названием «Избирательный кодекс».