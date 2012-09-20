Иран переправляет тонны оружия в Сирию

Иран поддерживает режим президента Сирии Башара аль-Асада. По данным разведки, Тегеран в больших масштабах поставляет оружие и солдат в Сирию, передаёт швейцарское телевидение.

Согласно докладу разведки одной из западных стран, транспортировка осуществляется по воздуху в гражданских самолетах через Ирак. Почти каждый день десятки тонн оружия и члены революционной гвардии отправляются самолётами в Сирию, говорится в докладе. Кроме того, через Ирак наземным путем грузовики перевозят большое количество оружия и боеприпасов в Сирию.



Американский сенатор Джон Керри выступил в среду с угрозой, что США могут пересмотреть свою финансовую помощь иракскому правительству. Правительство Багдада тем временем отрицает поставку оружия в Сирию через их воздушное пространство.



