Путин и Атамбаев умолчали об американском присутствии в Киргизии

Россия и Киргизия в рамках визита президента Владимира Путина в Бишкек заключили соглашение, касающееся статуса и условий пребывания российской военной базы в Киргизии, а также соглашение по урегулированию двух киргизских задолженностей перед Россией на сумму почти $0,5 млрд.

В присутствии президентов двух стран были подписаны два документа, которые касаются военного сотрудничества между Россией и Киргизией, передала пресс-служба Кремля.



Как заявил президент Владимир Путин, американское военное присутствие в Киргизии не было предметом переговоров с Алмазбеком Атамбаевым, вопрос об базе США не поднимался.