Комиссия Госдумы РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов рассмотрит материалы на шестерых единороссов, которые, по данным фракции эсеров, нарушили закон "О статусе парламентария".

В Госдуме не исключают, что вслед за Геннадием Гудковым мандатов лишатся и другие депутаты, занимающиеся бизнесом.



"АН" писали, что запрос о незаконной деятельности депутатов неделю назад спикеру Сергею Нарышкину направил лидер фракции эсэров Сергей Миронов. Как передаёт наш парламентский корреспондент, в списке подозреваемых оказались Владимир Пехтин, Алексей Кнышов, Елена Николаева, Григорий Аникеев, Сергей Есяков и Илья Костунов. Самый тяжёлый компромат депутаты-справороссы нашли на Кнышова - якобы недавно он купил дом в Майами за 1 млн 250 тыс. долларов и до сих пор является совладельцем строительных фирм, не указанных в декларации.



На комиссии все шестеро депутатов должны будут лично отчитаться по предъявленным обвинениям.

