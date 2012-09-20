Агентство международного развития США просится остаться в России

Госсекретарь Соединенных Штатов Хилари Клинтон попросила правительство РФ продлить срок пребывания в России выдворяемого из страны за политическую активность Агентства международного развития США.

Госдепартамент США, под чьим крылом функционирует в ста странах мира USAID, ищет способы продолжить финансирование российских НКО, деятельность которых может быть парализована после закрытия представительства Агентства США мо международному развитию.

Как стало известно "Коммерсанту", госсекретарь Хиллари Клинтон в письме министру Лаврову просит продлить до мая 2013 года срок работы USAID, передает "Эхо Москвы". Однако МИД настроен решительно, - на Смоленской площади требуют свернуть деятельность американского агентства считая, что Америка через гранты пытается влиять на политические процессы в России.



Напомним, - USAID в течение 20 лет финансировала программы по развитию гражданского общества, демократии и прав человека, - в частности, американские гранты получала ассоциация "Голос", которая осуществляет независимый мониторинг выборов.

"АН" писали, что представитель Госдепа Виктория Нуланд уже сообщала, что Агентство международного развития США уходит из РФ, но правозащитные НКО не бросит на произвол властей.