Россия получила ноту протеста от Азербайджана

МИД Азербайджана направил ноту протеста России. Российский посол в Азербайджане Владимир Дорохин был вызван во вторник в МИД республики, где ему была вручена нота протеста, в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В МИД Азербайджана заявили, что российский политик сделал ряд провокационных заявлений 14 сентября в ходе акции, организованной в Москве Российско-Армянским объединением в связи с помилованием офицера азербайджанской армии Рамиля Сафарова.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана отмечают, что "подобные безответственные призывы бросают тень на сотрудничество и дружеские отношения между Азербайджаном и Россией". А слова российского политика наносят вред миссии России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-нарабахского конфликта.

Напомним, офицер азербайджанской армии Рамиль Сафаров в Будапеште в 2004 году убил армянского военнослужащего за то, что тот, по его словам, оскорбил флаг Азербайджана. В 2006 году Сафаров был приговорен в Венгрии к пожизненному заключению, но в конце августа 2012 года он был экстрадирован в Баку и здесь получил от азербайджанского президента помилование и был освобожден.

В этой связи Венгрия выразила Азербайджану протест.