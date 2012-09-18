Агентство международного развития США уходит из РФ, но НКО не бросит на произвол

Сотрудники Агентства международного развития США, входящее в структуру американского Госдепа больше не будут физически присутствовать на территории России по предложению правительства РФ, но расчитывает на продолжение сотрудничества с российскими НКО.

Американские власти получили недавно от российского правительства уведомление о "решении завершить деятельность Агентства международного развития в Российской Федерации". Об этом заявила руководитель пресс-службы госдепартамента США Виктории Нуланд.

"Мы очень гордимся достижениями Агентства международного развития в России за два десятилетия. Мы продолжим работать со своими партнерами и персоналом, чтобы ответственным образом завершить переходный период программ АМР", — цитирует ИТАР-ТАСС заявление официального представителя внешнеполитического ведомства США.

Тем не менее, по словам Виктории Нуланд, сотрудники агентства больше не будут физически присутствовать на территории России. Однако администрация США "сохраняет приверженность поддержке демократии, прав человека и развития более сильного гражданского общества в России и рассчитывает на продолжение сотрудничества с ее неправительственными организациями".

Агентство международного развития - независимое агентство федерального правительства США, отвечающее за невоенную помощь США другим странам. Акт о его создании был подписан президентом США Джоном Кеннеди в ноябре 1961 года. С тех пор Агентство международного развития осуществляет свою деятельность в более чем 100 странах по поддержке торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, оказания экстренной гуманитарной помощи, содействие в предотвращении конфликтов и поддержка демократии.

АМР начал свою работу в России в 1992 году.