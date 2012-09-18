МИД КНР: Китай сделал Японии суровое представление за высадку на остров Дяоюйдао

Китай сделал Японии суровое представление с требованием от японской стороны прокомментировать свое попустительство высадке элементов правого крыла на остров Дяоюйдао, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Хун Лэй.

По сообщению некоторых СМИ, два представителя правого крыла Японии сегодня высадились на остров архипелага Сенкаку, который китайцы называют Дяоюйдао.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать позицию Китая относительно данного инцидента Хун Лэй отметил, что нелегальная высадка элементов правого крыла Японии является серьезным провокационным действием по посягательству на территориальный суверенитет Китая.

"Мы требуем от японской стороны принять действенные меры для прекращения всех действий, которые могут привести к эскалации напряженности ситуации, одновременно с этим китайская сторона сохраняет за собой право предпринять дальнейшие акции", - сказал Хун Лэй, передал портал газеты "Жэньминь жибао".

"АН" писали, что на минувшей неделе в район акватории островов в Восточно-Китайском море, принадлежность которых является предметом спора между Японией и КНР, официальный Пекин для "защиты суверенитета страны" направил два патрульных корабля.

Решение об этом было принято на следующий день после того, как Япония подтвердила намерение купить острова, которые в Японии называют Сенкаку, а в Китае – Дяоюйтай, у частных владельцев. Японский кабинет министров принял решение о выделении средств для приобретения островов. 11 сентября Япония подтвердила подписание контракта о покупке трех островов у семьи Кирухара.