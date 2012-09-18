В Дамаске во вторник в библиотеке имени Аль-Асада начал работу международный светский семинар "Арабская интеллигенция и сирийский кризис: идеи и решения", в котором принимают участие те, кому небезразлична судьба республики.

Семинар проводится по инициативе Союза арабских писателей и при участии представителей интеллигенции из Иордании, Ливана, Палестины, а также глав Центров научных исследований и мыслителей из других стран арабского мира, передаёт агентство САНА.

В течение двух дней будет обсуждаться нынешняя ситуация в Сирии. Организаторы семинара рассчитывают на то, что интеллигенция выскажет своё видение пути укрепления национального единства сирийского общества, методов противостояния иностранному вмешательству в дела страны и роли патриотических арабских писателей и журналистов в борьбе против информационной и психологической войны, развязанной в отношении Сирии.