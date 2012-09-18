В Белоруссии начались досрочные выборы в парламент

В Белоруссии открылись избирательные участки - во вторник в стране пройдут досрочные выборы в парламент. Выборы продлятся вплоть до 22 сентября. От избирателей не будут требовать пояснений, почему они решили проголосовать раньше.



Напомним, основной день парламентских выборов - 23 сентября. В 2008 году явка на предыдущих выборах в 2008 составила 75 процентов избирателей. Из них 26 процентов проголосовали досрочно, передает РСН. В нижнюю палату парламента Белоруссии — Палату представителей — выбирают 110 депутатов.