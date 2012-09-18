$25 млн за голову Асада обещают боевики сирийской оппозиции

25 миллионов долларов тому, кто доставит президента Сирии Башара Асада живым или мёртвым пообещали накануне выплатить боевики сирийских повстанцев. Об этом заявил представитель "свободной армии" Сирии Ахмет Хиджази.

Деньги, по словам оппозиционера, предоставят сочувствующие сирийские бизнесмены, работающие в стране и за ее пределами, передал ИТАР-ТАСС. Также Хиджази подчеркнул, что предложение рассчитано на активные действия со стороны ближайшего окружения Асада.